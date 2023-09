Pomigliano-Juventus, la prima di Antonio Contreras Olivera in Serie A

«Ayúdame y te habré ayudado». Questa la frase utilizzata al suo arrivo. Si presenta così Antonio Contreras Olivera, il nuovo tecnico del Pomigliano, citando la canzone «Pero a tu lado» dei Los Secretos. L’entrenador spagnolo, che vanta 400 panchine in Liga e che ha allenato grandi club come Atletico Madrid e Levante, così come le campionesse del mondo Jennifer Hermoso (sobbalzata alle cronache internazionali) e Alexia Putellas (due volte Pallone d’oro nel 2022 e nel 2021), guiderà capitan Gaia Apicella e compagne nel secondo campionato nell'era del professionismo.

Stadio Amerigo Liguori. Domani pomeriggio a Torre del Greco (ore 15) Pomigliano-Juventus apre la stagione 2023-24 della Serie A, che da quest'anno avrà il title partner eBay. Ingresso gratuito e diretta su Figc.it e YouTube Figc femminile.

«Questa è la mia prima avventura in Italia e spero non l'ultima», racconta il coach delle pantere. «Ora e sempre sarò grato al Pomigliano per essere stato il club che mi ha aperto le porte in Italia», ammette entusiasta.

Obiettivi. «Spero di godermi questa nuova esperienza professionale e di lasciare il Pomigliano dove merita per un altro anno, ovvero in Serie A», auspica fiducioso Contreras. «Sono un allenatore molto appassionato», assicura lo spagnolo. «Sapevo che sarei rimasto dal momento in cui sono salito sull'aereo. Poi ho incontrato il presidente Raffaele Pipola e la sua famiglia».

Poule Scudetto e Poule Salvezza. Format confermato con 10 squadre. «Penso che sarà un campionato con due gironi molto diversi, in cui 4 squadre si contenderanno il titolo. Noi proveremo a difendere la permanenza in Serie A», conclude convinto Antonio Contreras Olivera. «Aiutami e ti avrò aiutato», l’appello accorato alle granata.