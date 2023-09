Pomigliano-Juventus 2-3, buona prova delle pantere

A testa alta. Buona prova d’esordio per il tecnico spagnolo Antonio Contreras Olivera, alla sua prima esperienza in Italia. Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, -indicato dal club presieduto da Raffaele Pipola per disputare le gare interne-, passa di misura la Juventus (2-3).

L’attaccante ugandese Violah Nambi porta in vantaggio le pantere con un gol straordinario: parabola dalla destra e palla che si insacca sotto la traversa (11’). Assist di Deborah Novellino, figlia e nipote d’arte. Si presenta nel migliore dei modi l’esterno d’attacco classe 1995. Debutto certamente da incorniciare. Le bianconere recuperano con la svedese Amanda Nilden (29’), complice l'ingenuità del portiere svizzero Emilie Gavillet che non trattiene (1-1). Due minuti e la squadra di Joe Montemurro ribalta il risultato. La centrocampista canadese Julia Grosso segna il momentaneo 1-2. Segue l’immediata reazione delle granata (33’) con una bella conclusione di sinistro dal limite della guatemalteca Analu Martinez (2-2).

Allo scadere del primo tempo l’argentina Marianela Szymanowsky chiama in causa la francese Pauline Peyraud-Magnin, che di pugno respinge.

Si va al riposo sul 2-2.

Nella ripresa ci provano Virginia Di Giammarino e Martinez, per le ospiti due volte l’olandese Lineth Beerensteyn. Entra e decide il match di testa Cristiana Girelli, imbeccata dalla destra da Sofia Cantore (67’).

#MAIPIÙ. E' stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della violenza di genere.