Napoli femminile, del Estal: «Troppo nervosismo, serve più fiducia»

Frenesia da debutto. Hanno pagato lo scotto iniziale capitan Paola Di Marino e compagne allo stadio Ferruccio Trabattoni. «Nervosismo», riferisce l’attaccante spagnola Elisa del Estal. La giocatrice numero 9 è subentrata in corso d’opera, rilevando la svedese Marija Banusic (58’). Ha realizzato il suo primo gol in Serie A. Le sono bastati 12 minuti per accorciare le distanze e rimettere il Napoli femminile in scia. Di testa la sua marcatura.

«Contro il Como è stata la nostra prima partita in Serie A», ammette sincera. «Servirà sicuramente più fiducia», suggerisce convinta una delle indiscusse protagoniste della promozione, pensando già al prossimo impegno contro il Milan di Maurizio Ganz domenica 1° a Cercola. Sarà un altro lunch match (ore 12.30) per le ragazze di Biagio Seno, questa volta tra le mura amiche.

«Abbiamo saputo reagire bene al 2-0, trovando velocemente il gol», tiene a precisare la calciatrice classe 1993. «Abbiamo avuto anche diverse occasioni per pareggiare».

E’ mancato, forse, un pizzico di fortuna.

Il club partenopeo si è unito con convinzione alla campagna #MAIPIÙ, promossa dalla Figc per contrastare la violenza di genere. E’ stato lanciato un grido necessario per far sentire la voce delle tante, troppe, donne che ogni giorno lottano per la propria vita, la propria libertà, la propria dignità.