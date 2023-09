Pomigliano-Juventus 2-3, Contreras: «È l'atteggiamento giusto»

Sorriso sincero. T-shirt bianca, camicia di jeans, pantalone nero. Stile pratico e accattivante, che non passa inosservato. «Sono molto contento delle ragazze: il loro atteggiamento non è negoziabile. La squadra ha dato non il 100 ma il 200%. Si è visto in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato durante la settimana». Antonio Contreras Olivera ha esordito sulla panchina del Pomigliano con una sconfitta di misura (2-3) allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

«Sono stati piccoli dettagli a fare la differenza. Non vorrei chiamarli errori, ma giocate sfortunate sui primi due gol subiti contro una formazione molto forte come la Juventus», dice il tecnico spagnolo. «Se regali queste occasioni, ti uccidono», osserva. «Dobbiamo essere molto soddisfatti.

Chiedo alla squadra proprio questo atteggiamento. E’ questa l’idea di gioco da portare avanti», suggerisce convinto l’entrenador.

«Dalila Belen Ippolito si è mossa bene con o senza palla: è stata la migliore in campo. E lo ha dimostrato non contro una avversaria qualsiasi ma contro le vice campionesse d’Italia, una compagine da Champions League», tiene a precisare Contreras. «Dopo la prestazione con le bianconere, le granata si sono rivalutate, migliorandosi davvero al cospetto di un club plurititolato», ammette il coach del Pomigliano.

«Ho avuto la fortuna di affrontare il Real Madrid, il Barcellona, l’Atletico Madrid e in ultimo la Juventus, che mi ha creato problemi, ma mi sono divertito come un bambino», ribadisce, motivando il suo arrivo in Italia. «Ho scelto di venire in Serie A, per disputare proprio queste partite», conclude Antonio Contreras Olivera.

Capitan Gaia Apicella e compagne torneranno in campo domenica 1° ottobre allo stadio Enzo Ricci contro il Sassuolo (ore 14.30). Sarà la prima trasferta stagionale per il club presieduto da Raffaele Pipola.