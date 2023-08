Roma, Ibañez ai saluti: il post social scatena i tifosi. Il Nottingham Forest offre 25 milioni e attende il "sì" del brasiliano

In un’epoca in cui parlare chiaro non va più di moda, ogni messaggio social tende ad avere una rilevanza. Ecco perché le foto pubblicate su Instagram da Roger Ibañez assumono un significato preciso dal momento che il Nottingham Forest ha recapito un’offerta di 25 milioni alla Roma per acquisirlo. Roger ha postato una serie di scatti in bianco e nero che ricordano la sua avventura in giallorosso cominciata a gennaio 2020 e che si sta per concludere. Centinai i commenti al post per ringraziare il difensore per i suoi anni nella Capitale. Gli inglesi, infatti, hanno inviato una proposta molto convincente che Tiago Pinto non può rifiutare. Inoltre, il recente ingaggio di Ndicka e il ritorno di Llorente tolgono spazio al brasiliano che non sarà più un titolare inamovibile come accaduto nei due anni precedenti. Inizialmente Ibañez non era intenzionato a trasferirsi in un club di Premier che lotta per non retrocedere e che non gioca coppe europee, ma dopo un colloquio con Tiago Pinto e con la Ceo Lina Souloukou (ha lavorato per sei anni all’Olympiakos con uno dei proprietari del Nottigham Forest) sembra essersi convinto.