Calciomercato, rilancio dell'Atalanta per Scamacca: la decisione dell'Inter

Incredibile svolta nella trattativa che avebbe portato Scamacca all'Inter. Il West Ham, infatti, in queste ore è entrato in contatto con l'Atalanta che vorrebbe offrire una cifra più alta rispetto a quella che avevano offerto Marotta e Ausilio. Gli inglesi infatti non hanno accettato l'offerta dell'Inter di 24 milioni più 4 di bonus.

Gli Hammers adesso aspettano la Dea e si auspicano quindi di ricevere a breve una proposta che tocchi i 30 milioni. L'inter invece non cambierà la sua posizione: l'offerta è stata fatta e difficilmente sarà aumentata.