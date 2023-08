Teté offerto a Napoli e Lazio ma c'è il Fenerbahce in pole position

Quella di Teté è una delle alternative più valide per il Napoli per sostituire l'eventuale partenza di Hirving Lozano. Ma con il messicano ancora in azzurro - e ancora con il contratto in scadenza tra un anno - è difficile quantificare a oggi le possibilità di vedere in azzurro il calciatore brasiliano dello Shakhtar che continua a essere obiettivo di mercato di mezza Europa.

Come riportato da Sportitalia, infatti, l'entourage di Teté in queste settimane sta provando a capire le reali possibilità di una sua partenza dallo Shakhtar dopo le esperienze poco continue con il Lione e con il Leicester. In Italia è stato offerto anche alla Lazio ma senza successo, mentre il Fenerbahce potrebbe essere la squadra in pole position per il prossimo anno.