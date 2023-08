Murillo al Napoli, rumors dal Brasile: «Ma decideranno i miei agenti»

Quello di Murillo Santiago Costa dos Santos è uno dei profili che più si sono messi in mostra negli ultimi mesi in Brasile. Con la maglia del Corinthians il difensore classe 2002 ha dimostrato di essere già pronto anche al salto in Europa, tanto da essere accostato a diversi top club del continente tra cui il Napoli, sempre alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Kim Min-Jae.

«Sono molto tranquillo. Ora sono totalmente concentrato sul Corinthians» le parole del difensore brasiliano riportate dopo il match di Copa Sudamericana contro gli argentini del Newell's. «La mia testa è sempre qui. Possibile trasferimento? Per ora lascio fare ai miei agenti, loro sanno cosa è meglio per me. Qualunque cosa accada resterò sereno. Per ora sono concentrato al 100% sul Corinthians» ha concluso Murillo.