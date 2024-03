Roma, infortunio Lukaku: si ferma in nazionale per un problema all'inguine. Bove rientra a Trigoria

Romelu Lukaku su ferma in nazionale. Il belga ha accusato un sovraccarico muscolare all’inguine e resterà in infermeria in occasione della partita contro l’Irlanda. Al momento non tornerà a Trigoria, ma viaggerà ugualmente con la squadra che affronterà il 26 marzo anche l’Inghilterra. Rientrerà, invece, dal ritro con l’Under 21 Edoardo Bove per un trauma al piede sinistro. Non è partito per la Costa d’Avorio Ndicka a causa di un affaticamento muscolare. Diventano, dunque, 13 i romanisti impegnati nelle rispettive selezioni: Pellgrini, Mancini, Rui Patricio, Celik, Lukaku, Paredes, Aouar, Ndicka, Azmoun, Zalewski, Huijsen, Baldanzi, Pisilli.