Dopo pizza e Coca Cola di ritorno da Salerno, ecco la seconda puntata della vita di José Mourinho dietro le quinte. Lo Special One ha pubblicato una foto alle prese con la cena post partita, immancabile la solita lattina di Coca per dissetarsi dopo la vittoria contro il Cagliari per 2-1.

Il tecnico era squalificato e, quindi, non poteva accedere nei luoghi consentiti ai tesserati. Eccolo, dunque, cenare seduto su delle scalette all’esterno dello spogliatoio in attesa che esca la squadra e di partire per far ritorno a Roma. Un scorcio di vita da “campo” che José ha voluto regalare ai suoi follower su Instagram. «Game Over. Tre punti. Buon cibo (non posso andare nello spogliatoio) e un altro ragazzo lanciato (Ohene Gyan Felix ndc)».