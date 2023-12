Roma-Napoli 2-0, la ricetta di Mourinho: «Ho capito di poter vincere già nei primi minuti»

Voleva vincere l'ultima partita in casa, ci è riuscito nonostante mille difficoltà e i tanti errori. José Mourinho si riprende Roma e la Roma, soprattutto si prende tre punti fondamentali nella ricorsa verso il quarto posto: «L’ultima partita prima di Natale cambia umore di tutta la squadra. Lo avevamo detto prima della partita, siamo riusciti a vincere per restare vicini al 4° posto, dove vogliamo stare, nonostante le difficoltà. Se la squadra fosse senza infortunati lotteremmo con tutti. Forse non per lo scudetto ma sicuramente per la Champions» le parole del portoghese al termine del match di stasera.

«Ho avuto la sensazione di poter vincere sin dall’inizio» ha continuato Mourinho, protagonista anche durante il match per i tanti comportamenti al limite in panchina «Siamo entrati bene in campo, abbiamo avuto controllo della partita sempre contro una squadra che ha un grande livello tecnico, superioro al nostro. Abbiamo avuto tante occasioni, dopo l’espulsione di Politano ne abbiamo approfittato, abbiamo meritato la vittoria.

Mi è piaciuta molto la squadra. Soprattutto dopo una settimana di lavoro duro, abbiamo mandato in campo una difesa più preparata».