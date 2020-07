Per la stagione 2020-21 gli iconici colori della Roma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso.

Nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo della Roma nella Coppa Italia del 1979-80, che giunse al termine di un biennio che, a partire dal dicembre del 1978, ha visto il Club scendere in campo con delle divise affettuosamente soprannominate ‘ghiacciolo’ per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del Lupetto.

Richiamandosi a quel periodo, nelle maglie per il 2020-21 sul petto dei giocatori saranno presenti delle fasce orizzontali che rievocheranno quell’accostamento cromatico.

«È bello vedere una maglia che mostra i colori della Roma con un design originale. Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi», ha commentato Lorenzo Pellegrini.

Trstimonial della società anche Nicoló Zaniolo che su Instagram ha postato la foto della nuova maglia e pubblicato alcune stories. Il nuovo Home kit dell’AS Roma è composto da maglia, pantaloncini e calzettoni rosso intenso. Le fasce orizzontali si estendono in corrispondenza del petto, partendo dal giallo e sfumando verso l’alto attraverso l'arancione fino al rosso.

La parte superiore della maglia è caratterizzata da una banda rosso scuro che corre da spalla a spalla inglobando il girocollo. Lo stesso colore rosso scuro è presente sul bordo delle maniche e sulle strisce lungo i fianchi della maglia.

Sui pantaloncini sono riportati il numero di squadra in bianco e dettagli gialli, mentre i calzettoni sono decorati con lo stesso motivo cromatico della maglia. La parola "Roma" appare in corrispondenza del polpaccio e anche all'interno della girocollo a sottolineare il senso di orgoglio per la maglia e per la città.

