Terza uscita stagionale per la Roma di Mourinho, che nel posticipo domenicale delle 20.45 affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi. I giallorossi arrivano all'incontro dopo un inizio sprint che è valso due vittorie nelle prime due gare disputate contro Fiorentina e Salernitana; gli emiliani hanno avuto una buona partenza, con la vittoria contro il Verona per 3 a 2 in trasferta, ma poi hanno faticato contro la Sampdoria, che li ha fermati sullo 0 a 0 al Mapei Stadium. La partita sarà diretta dal fischietto milanese Simone Sozza. Ecco le formazioni ufficiali .

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vinaa; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Josè Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspador. All. Alessio Dionisi

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, quindi sarà fruibile solo sul sito online del colosso britannico (su computer), o tramite l'applicazione sui device mobili (smartphone, tablet, ecc.).