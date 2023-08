Napoli-Sassuolo 2-0, Dionisi: «Azzurri impossibili da giocare, ma il mercato non aiuta»

Seconda sconfitta di fila per il Sassuolo di Alessio Dionisi che a Napoli non riesce a strappare punti. «Dopo la prima parte, siamo usciti e pian pianino stavamo facendo qualcosa di buono. Abbiamo avuto un’occasione su calcio d’angolo, poi in dieci contro undici contro il Napoli diventa una montagna da scalare a mani nude. Primo tempo positivo, i ragazzi mi son piaciuti, quasi tutti».

Il caso Berardi tiene banco. «Il mercato aperto non aiuta, soprattutto per un club come il nostro. Ma l’unico modo per avere ambizioni è non fermarsi, serve sempre fare e fare. Sapevamo sarebbe stato un inizio difficile, stiamo recuperando giocatori e hanno giocato anche i nuovi. Non piace a nessuno partire con due ko, ma non è questo il problema alla seconda giornata. Chi non vuol far parte di questo gruppo, può farsi da parte», ha detto a Dazn.