Mendes a Torino con Ronaldo: la trattativa col City entra nel vivo

Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo. Dopo i proficui contatti delle scorse settimane, l'agente del portoghese Jorge Mendes è volato infatti a Torino per proseguire la trattativa con i Citizens. Guardiola, alla disperata ricerca di un rinforzo offensivo dopo il “no grazie” di Harry Kane, ha dato l'assenso all'ingaggio del portoghese ma a patto di evitare un esborso economico. Sul piatto quindi uno o due giocatori (dalla Francia si fanno i nomi di Laporte e Bernardo Silva) in grado di avvicinarsi alla valutazione di 25-30 milioni di euro richiesta della Juventus, che non ha intenzione di liberare CR7 a zero considerando i 25 milioni di ammortamento residui per il portoghese. Allegri sogna Gabriel Jesus o un giocatore di pari valore, potrebbe accontentarsi di Icardi, ma dopo la panchina di Udine sembra essere già quasi rassegnato a una Juve senza Ronaldo. Cherubini intanto ha individuato Witsel (vecchio pallino di Marotta) come alternativa a McKennie, in caso di cessione per una cifra oltre i 25 milioni.