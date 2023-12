Sala Consilina-Pomezia 1-1: una rete per tempo

Uno Sporting Sala Consilina in grande emergenza per le tante assenze: due infortunati ancora ai box come Salas, reduce dall'intervento al menisco, e Volonnino alle prese con problemi muscolari, a cui si è aggiunto anche l'ultimo acquisto Thorp il cui transfer è arrivato solo alla vigilia del match di questo turno di camponato per cui è rimasto fuori nell sfida con la Fortitudio Pomezia del tecnico Nuccorini. Oliva, trainer dei gialloverdi alla luce delle tante assenze ha chiesto ai suoi una prova di orgoglio e quelli che sono scesi sul parquet hanno dimostrato grande ataccamento ai colori offrendo una prestazione di carattere. E nella prima frazione dopo quasi 13' i gialloverdi sono passati in vantaggio grazie alla rete del giovane Santiago Teramo che ha sfruttato il preciso assist di Brunelli.

E il tempo si chiude con i gialloverdi di casa vanno vicino al raddoppio con Carducci che sbaglia la ghiotta occasione. Nella ripresa il Pomezia che dopo aver rischiato di capitolare per la seconda volta, comincia l'assalto alla porta di Fiuza che erge una saracinesca ma nulla può su una sfortunata deviazione di Stigliano su un calcio d'angolo di Cesaroni che vale l'1-1.

Nei minuti finali i due tecnici Nuccorini e Oliva, provano a vincerla inserendo il portiere di movimento, ma il risultato non muta. Lo Sporting Sala Consilina si porta a quota 15 il Pomezia uno in più. Il prossimo appuntamento per il Sala Consilia venerdì 29 dicembre sul campo del Genzano.