L84-Sandro Abate 3-3: gli irpini strappano il pari

La Sandro Abate strappa un pareggio prezioso, come lo definisce mister Basile, sul campo della seconda in classifica L84. Il puntggio finale è stato di 3-3, per una gara vivace e gradevole. Il goal a trenta secondi dalla fine di Wilde ha consentito agli irpini di pareggiare una partita che rischiava di chiudersi con una beffa. Il team avellinse in Piemonte ha giocato un'ottima gara, attendendo gli avversari e cercando di sfruttare le ripartenze. Come sempre la Sandro ha dovuto fare la conta degli infortunati, fuori Etzi tornato con un problema fisico dalla Nazionale.

Il primo tempo è stato equilibrato, primi dieci minuti di marca piemontese, con Parisi a metterci più di una pezza per tenere inviolata la propria porta. Ma il goal era nell'area ed infatti Rescia al 10’ ha messo dentro il pallone dell'1-0. E' stato il giusto premio al forcing dei padroni di casa. Avellino ha risposto sul finale di primo tempo con il goal il neo arrivato Arillo, che ha bagnato il suo esordio in biancoverde nel modo migliore.

Nella ripresa è arrivato il goal di Cuzzolino del 2-1 a cui ha risposto nuovamente Arillo.

A due minuti dal termine il goal del 3-2 dell’L84 avrebbe dovuto chiudere i giochi, invece l’esperienza di Wilde ha permesso di acciuffare il pareggio.