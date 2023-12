Sliding doors in casa Feldi Eboli: via Baroni, arriva l'esperto Nicolodi

Una partenza e un arrivo in casa Feldi Eboli. La società del presidente Di Domenico ha reso nota la separazione da Lucas Baroni, laterale classe 1997 che lascia il club rossoblu dopo una stagione e mezza. Contestualmente c'è l'annuncio di un volto nuovo alla corte del tecnico Salvo Samperi.

Approda alla Feldi Eboli il laterale brasiliano Douglas Nicolodi, classe 1988, che porterà in dote alle volpi un enorme bagaglio di esperienza nel futsal italiano. In carriera ha infatti militato tra le fila di Bisceglie, Pescara, Cisternino, Real Rieti, Acqua & Sapone, Sandro Abate e Olimpus Roma. Importante anche il palmares personale del nuovo laterale rossoblu, che è da tempo anche nel giro della Nazionale italiana.

Nicolodi ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana a Pescara, una Coppa Divisione con il Real Rieti e un campionato di Serie A2 con il Cisternino.

Il nuovo acquisto rossoblu s'è detto entusiasta della nuova avventura: Arrivo in un momento delicato della squadra, ma questo può capitare durante una stagione. L’importante è sapere come gestirlo, rischiando il meno possibile. Fisicamente sto bene e pian piano prenderò ritmo per entrare sempre di più negli schemi di gioco del mister».