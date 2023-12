Olimpia Verona-Feldi Eboli 1-6: le volpi ritrovano la zona playoff

La Feldi Eboli espugna il campo dell'Olimpia Verona, fanalino di coda del campionato di Serie A di futsal. Punteggio finale di 1-6 in favore della squadra di Salvo Samperi, che capitalizza al meglio il recupero dell'undicesima giornata.

Gli scaligeri sono ancora a quota zero in classifica e forse le volpi hanno il demerito di sottovalutare l'impegno. L'Olimpia ha un buon approccio e trova anche il vantaggio con Portuga al 3'. La Feldi pareggia con Restaino al 5', ma in seguito l'enorme gap di classifica non sembra emergere per quanto si vede in campo. Si arriva infatti all'intervallo sul parziale di 1-1 e la sveglia per i rossoblu suona solo nella ripresa.

Venancio, ancora Restaino e Patias indirizzano il match nel breve volgere di 4 minuti, riuscendo a riprendere il controllo delle ostilità.

Lo stesso Patias centra il pokerissimo, poi il giovane Gorrasi - classe 2004 - dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo trova in spaccata la rete del definitivo 1-6.

Il passivo sembra anche eccessivo nei confronti di una volenterosa Olimpia. Serve però alla Feldi per scrollarsi di dosso un periodo negativo, ritrovando anche l'aggancio alla zona playoff. Dopo la pausa per l'impegno della Nazionale con le qualificazioni mondiali, la squadra di Samperi ha l'occasione di ritrovare ancor più certezze, rendendo visita venerdì prossimo al Saviatesta Mantova, penultimo in classifica.