Sala Consilina vince a Canicattì 5-4 e centra la storica promozione in A

Lo Sporting Sala Consilina taglia il traguardo della promozione in serie A di calcio a 5 con tre giornate di anticipo e centra lo storico traguardo di arrivare nella massima serie del futsal nazionale.

La squadra del tecnico Fabio Oliva con la vittoria sul campo del Futsal Canicattì ha staccato il pass e lo ha fatto non senza soffrire, con la gara che sembrava mettersi bene per Brunelli e soci, tanto che i valdiansesi si sono portati dopo 11'23" sul 4-0 un punteggio che lasciava presagire una passeggiata e una vittoria larga, ma evidentemente la truppa cara ai patron Giuseppe e Antonio Detta, ha pensanto di aver chiuso i conti e ha favorito il ritorno del team siciliano che prima della chiusura della frazione di metà gara ha dimezzatolo svantaggio chiudendo sotto di due reti (4-2).

Poi nella ripresa la sfida per metà tempo è rimasta su questo punteggio ma al 9'55' è arrivata la terza rete dei siciliani e al minuto 11 e 24" anche il clamoroso pareggio firmato da Funo. Solo 7" e lo Sporting Sala Consilina con Abdala ( tripletta per l'argentino) ha riportato nuovamente avanti il Sala Consilina e con questo punteggio si è arrivati a al suono della sirena che ha sancito la promzione in serie A del club gialloverde. Per la cronca le altre due reti dell Sala Consilina portano la firma di Stigliano e del bomber Brunelli (41 reti in stagione). Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Detta: " Con questa promozione siamo entrati nella storia in una stagione che rimarrà a lungo impressa nelle menti di chi segue questa disciplina dopo aver vinto la Coppa Italia, ora anche questa promozione che premia gli sforzi compiuti in questi anni. Ora pensiamo alla festa in programma la prossima settimana davanti ai nostri tifosi con i siciliani della Sicurlube per chiudere una stagione fantastica".