Napoli-Pesaro, semifinale di Coppa Italia al PalaVesuvio

Attesa finita. E' tempo di Quaresima e Final Four. Si accendono le luci al PalaVesuvio, impianto di Ponticelli riqualificato in occasione delle Universiadi 2019 e oggetto dell'incontro a Palazzo San Giacomo tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Coni, Giovanni Malago'. Per definire il futuro della struttura in via Argine, che ospitera' la Coppa Italia di calcio a 5, sono intervenuti anche l'assessore allo sport e alle pari opportunita', Emanuela Ferrante, l'assessore al bilancio, Pier Paolo Baretta, il presidente della Fidal, Stefano Mei, e quello della Fgi, Gherardo Tecchi.

La febbre del sabato sera. Napoli Futsal-Italservice Pesaro (ore 21) e' la seconda semifinale del palinsesto Sky, che segue Feldi Eboli-Real San Giuseppe (ore 18). Gli azzurri sfidano sul parquet i detentori del trofeo, gia' battuti due volte nel corso della stagione.

«In queste competizioni i ragazzi di Fulvio Colini fanno pesare l’esperienza e l'abitudine a giocare gare secche, non a caso hanno vinto la Supercoppa», dice alla vigilia il presidente Serafino Perugino.

«Siamo il Napoli e la nostra mentalità è vincere sempre e con tutti», rivendica il patron partenopeo, che lancia il suo appello. «Invito tutti gli sportivi a riempire il PalaVesuvio per incitare la squadra: i tifosi sono l’arma in più per superare le difficoltà e le insidie di un match così importante», ribadisce il numero uno azzurro.

«Non abbiamo espresso la migliore prestazione nell’ultima apparizione», dichiara il coach spagnolo David Marin, riferendosi al derby con la Sandro Abate Avellino. «Cambiamo atteggiamento tra le mura amiche, perché non possiamo sbagliare», ribadisce l'entrenador di Madrid. «Abbiamo un’opportunità d’oro e dovremo nuovamente dimostrare le nostre qualità, restare solidi e cercare di imporci sulla difesa avversaria».

Sfida d'assalto. «Abbiamo i giocatori che ben conoscono queste situazioni. Vincerà chi sarà più freddo nei momenti caldi e senza dubbio con la grinta e la spinta dei nostri sostenitori faremo tutto il possibile», assicura il tecnico del Napoli Futsal.

«Nell’ultimo periodo non abbiamo giocato ai nostri livelli», precisa capitan Fernando Perugino. «Siamo concentrati e vogliamo far bene davanti alla nostra città. Sarà un evento unico, lo aspettiamo da tempo ed è per noi una grande occasione», rileva il numero 6 azzurro.

«Abbiamo preparato l’incontro al meglio delle nostre forze, l’adrenalina viene da sé e ci sarà da goderci l’atmosfera. I nostri tifosi faranno vedere a tutti che cos’è Napoli», conclude il capitano.