Manfredonia-Sporting Sala Consilina 4-5 e Oliva resta a + 10 sul Cosenza

Lo Sporting Sala Consilina non conosce sosta e continua a vincere e prosegue la sua cavalcata che sta per condurla al massimo campionato nazionale di futsal. La sfida sul campo del Manfredonia, per i ragazzi del tecnico Fabio Oliva, non sembra mettersi bene in quanto dopo 9'30" i pugliesi per un tocco di mano in area di Volonnino beneficiano del calcio di rigore che Fred trasforma. Poi decide di salire in cattedra il solito Brunelli che dopo due minuti e mezzo pareggia il conto delle reti, e al 14'10" firma il sorpasso sfruttando l'indecisione dei pugliesi, e il tempo si chiude sul 2-1 per i salesi.

Nella ripresa il Manfredonia dopo 2'35" resta con l'uomo in meno per l'espulsione di Lupoli e con la superiorità numerica il Sala Consilina allunga e ci mette ancora la firma il solito Brunelli che sfrutta un assist di Volonnino. Ma il Manfredonia prova a rimanere in gara con la rete di Alemao al 9'43", meno di un minuto e Grasso ristabilisce le distanze sfruttando al meglio l'assist di Stigliano.

Poi una indecisione consente ai pugliesi di siglare la terza rete con Mura al 13'56", ma Bocca con un bolide su azione da angolo sigla la quinta rete per i ragazzi del patron Detta, partita che il Manfredonia prova a riaprire ma la rete di Dall'Onder arriva a 26" dal suono della sirena e la sfida si chiude sul 5-4 per lo Sporting Sala Consilina che nel prossimo fine settimana sarà impegnata nella Final Four di Coppa Italia in programma proprio a San Rufo casa della squadra valdianese.