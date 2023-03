San Giuseppe, finale di Coppa il 5 aprile a Salsomaggiore

Si giocherà il prossimo 5 aprile la finale di Coppa Divisione di calcio a 5. A contendersela saranno i piemontesi della L84 e il Real San Giuseppe, che scenderanno in campo alle 18 al PalaSport di Salsomaggiore Terme davanti alle telecamere di Sky Sports.

Appuntamento storico per la compagine vesuviana, che ha inanellato un eccezionale cammino fino all'ultimo atto della competizione. Tra le avversarie affrontate, infatti, i gialloblu del presidente Massa hanno eliminato Sandro Abate Avellino (sedicesimi), Napoli Futsal (ottavi) e Feldi Eboli (semifinali). Le tre formazioni campane veleggiano nelle zone alte della classifica della Serie A, con i partenopei al primo posto, la squadra ebolitana in lotta per il secondo e gli irpini in piena zona playoff.

Nel doppio confronto di campionato c'è stato un pareggio nella gara d'andata al PalaCoscioni di Nocera Inferiore e una vittoria di L84 per 5-2 nella sfida di ritorno. Per la sfida del 5 aprile prossimo, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due supplementari ed eventuali rigori.