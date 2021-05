Live Sampdoria-Roma 1-0 Dzeko sbaglia, Adrien Silva no

42' - Occasione per Dzeko che riceve sulla sinistra, il bosniaco scarta anche Audero ma conclude sull'esterno della rete

35' - Doppia occasione per la Samp: prima Verre calcia fuori da distanza ravvicinata poi Fuzato è bravo a respingere una conclusione da due passi di Thorsby

32' - Ammonito Cristante. Fallo in scivolata su Colley. Questa è la prima ammonizione della gara

27' - Gol annullato a Dzeko per posizione di fuorigioco del bosniaco. Decisione confermata anche dal Var.

24' - Verticalizzazione di Villar per Mayoral bravo a servire Dzeko in area: il bosniaco perde però il tempo per concludere in porta e finisce per vanificare una buona occasione

22' - Fallo di Kumbulla su Damsgaard. Calcio di punizione per la Sampdoria. Nello scontro sembra aver avuto la peggio il difensore giallorosso che viene medicato a bordo campo

19' - Perde palla Cristante al limite dell'area di rigore, Jankto la riconquista e prova a servire Gabbiadini. Fuzato è bravo a leggere bene il tempo dell'uscita evitando guai

15' - Colpo si testa di Smalling, conclusione debole e centrale. Nessun problema per Audero

13' - Subito risposta della Roma: Mayoral in area di rigore apre il piattone destro, Tonelli di testa mette in corner

12' - occasione per Gabbiadini che sfiora l'impatto con il pallone a due passi da Fuzato, il portiere giallorosso può così bloccare senza problemi

10' - Fallo in attacco di Thorsby su Kumbulla

7' - Ottima uscita di Fuzato che blocca in volo un tentativo di cross dalla trequarti campo

3' - Conclusione da fuori area di Mkhitaryan, tentativo completame fuori misura e palla sul fondo

2' - Assist di Mancini per Mayoral lanciato a rete, il tiro dello spagnolo deviato da Tonelli in corner

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

Dopo la batosta in Europa League, la Roma cerca i tre punti in trasferta contro la Sampdoria ma deve fare i conti con tantissime assenze. Fonseca deve fare a meno anche di Pellegrini rimasto a casa in attesa di festeggiare la nascita del figlio. In campo vederemo un undici piuttosto inedito: in porta ci sarà Fuzato mentre a centrocampo dopo tanto tempo tornerà a giocare Cristante. Maglia da titolare anche per Santon ma la grande curiosità è tutta per la coppia Dzeko-Mayoral in attacco. Ranieri punta sulle sue certezze e lancia Gabbiadini unico attaccante supportato da Ramirez.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini.

All. Ranieri

ROMA: Fuzato; Kumbulla, Mancini, Smalling; Bruno Peres, Villar, Cristante, Santon; Mkhitaryan; Dzeko, Borja Mayoral.

All. Fonseca