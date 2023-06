San Giuseppe, i Massa ribadiscono: «Altro che chiusura, ecco le conferme»

Una nota diretta a chi diffonde voci destabilizzanti relative al futuro del Real San Giuseppe. Giuseppe e Antonio Massa sgombrano il campo dal chiacchiericcio e rilanciano le ambizioni del club gialloblu. «Nelle ultime settimane si sono susseguite innumerevoli false voci - ha sottolineato il presidente Giuseppe Massa. - Il Real San Giuseppe c'è, è vivo ed è pronto a difendere la coccarda della Coppa Italia e a giocarsi la Supercoppa Italiana».

La società vesuviana ha anche ufficializzato le prime importanti conferme per la nuova stagione sportiva. Restano in gialloblu Jurij Bellobuono, Mario Imparato, Gennaro Galletto e Dian Luka. Un quartetto di pilastri su cui costruire la squadra per la prossima stagione.

Con la convinzione di poter ripetere le grandi cose fatte nell'annata appena archiviata, culminata con la vittoria della Coppa Italia e l'approdo in finale di Coppa Divisione.