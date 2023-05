Sporting Sala Consilina, confermato il centrale Guilherme Zonta

Lo Sporting Sala Consilina prosegue a ritmo sostenuto le operazioni per l'allestimento della squadra che nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza della serie A e i cugini Detta, in questa fase si sono concentrati sulle riconferme di alcuni protagonisti che hanno condotto il team allo storico traguardo e il sodalizio gialloverde ha reso noto di aver rinnovato il rapporto con Guilherme Zonta, il centrale che vestirà anche la prossima stagione la casacca del club salese.

Arrivato dal Mantova nel 2021, Zonta ha scalato le gerarchie dello Sporting Sala Consilina fino ad arrivare ad essere considerato una pedina importante dello scacchiere tattico dell'allenatore Fabio Oliva.

Zonta, brasiliano di nascita, rientra tra i formati e quindi non sotto la voce stranieri, fattore importante visti i cambi di regolamento negli ultimi anni. Con un passato in serie A con il Kaos Futsal e con l’Imolese, ha vestito anche le casacche del Cefalù e del Ciampino in A2.

«Quando arrivai mi fu presentato un progetto ambizioso e oggi posso dire che quelle parole hanno trovato riscontro nella realtà – le parole del centrale al rinnovo -. ho potuto constatare fin dai primi contatti di trovarmi di fronte ad una società seria ed organizzata che non lascia nulla al caso. So di essere in un team che vuole recitare un ruolo da protagonista anche nella prossimo Serie A e il mio intento è quello di essere utile alla causa gialloverde», le parole di Zonta al momento del rinnovo. Zonta va ad aggiungersi ai rinnovi di Brunelli, Carducci, Grasso, Stigliano e Volonnino.