La Sandro Abate e Piero Basile avanti insieme

Il matrimonio tra l’Asd Sandro Abate Five Soccer e mister Piero Basile va avanti. A comunicarlo la società irpina, che si affiderà al tecnico pugliese anche per la prossima stagione agonistica.

Piero Basile, classe 1977, nato a Martinafranca è tra gli allenatori italiani di maggiore prestigio.

Alla sua seconda stagione alla Sandro Abate, si tratta dunque di una riconferma voluta fortemente dal club e dal mister.

In carriera Piero Basile ha allenato il Napoli Futsal, Latina, Feldi Eboli, Cisternino, LCF Martina e CSG Putignano.

«Sono onorato della riconferma – dichiara Mister Basile – ho vissuto una tra le più belle stagioni nella mia vita, in un Club prestigioso, in un ambiente motivante, con un gruppo di calciatori che hanno dimostrato in ogni momento il proprio valore.

Grazie alla famiglia Abate, alla dirigenza, ai tifosi».

«Abbiamo creduto e crediamo nell'importanza del lavoro svolto dal Mister – dichiara il capitano Massimo Abate – e vogliamo costruire un progetto che possa continuare a valorizzare il percorso fatto in questi anni, nel segno della continuità in campo e nell'organizzazione del Club».