Futsal, lo Sporting Sala Consilina conferma il laterale Volonnino

Lo Sporting Sala Consilina comincia a mettere i primi tasselli per l'organico che dovrà affrontare per la prima volta la serie A e il sodalizio valdianese parte da uno dei protagonisti della scalata, infatti il club gialloverde ha reso noto che è stato rinnovato il rapporto con Emanuele Volonnino. Il laterale si è legato per un'altra stagione fino al 30 giugno 2024.

Con 20 reti messe a segno in campionato, Volonnino s'è reso protagonista della scalata verso la massima serie del futsal nazionale. Arrivato la scorsa estate a Sala Consilina, ha subito conquistato tutti grazie al suo estro spesso decisivo ai fini del risultato.

L’esperto laterale con la propensione al gol ha voluto fortemente restare in gialloverde e proseguire sotto la direzione del tecnico Fabio Oliva.

I due saranno ancora insieme, tecnico e società puntano forte sul talento di Volonnino, consapevoli che le sue giocate potranno fare la differenza anche il prossimo anno su palcoscenici più importanti.

Soddisfatto per l'esito positivo della scelta fatta dal club valdianese, Volonnino ha così commentato dopo la firma che lo lega per un altro anno allo Sporting Sala Consilina: «Sono molto felice qui, con la società e con i tifosi si è creata una grande empatia ed è stato naturale decidere di proseguire insieme per affrontare una Serie A che ci siamo guadagnati con tanto lavoro. Questo club ha sempre avuto ambizioni importanti e la stagione da poco conclusa lo ha confermato ancora una volta, ringrazio i presidenti Detta e mister Oliva per la fiducia riposta nelle mie qualità. Sono pronto a dare tutto per questa gente e questi colori».

Oltre a Volonnino, la società valdianese ha annunciato di aver interrotto il rapporto con il portiere Mattia Santoro, mentre nello staff tecnico è arrivato il rinnovo con il preparatore dei portieri Maurizio Guerra.