Avellino, arriva Salvini: il dirigente a colloquio con Dag

Il futuro dell'Avellino affidato alle mani di Ernesto Salvini.

L'ex direttore generale del Siena questa mattina è arrivato al quartier generale del Gruppo D'Agostino a Montefalcione.

Il manager di Anzio si è intrattenuto con Angelo e Giovanni D'Agostino con i quali ha avuto modo di tracciare quelle che saranno le linee guida per la prossima stagione agonistica. Nel pomeirggio, poi, un blitz al "Partenio-Lombardi" per stringere l mano a Massimo Rastelli e conoscere il gruppo squadra.

Salvini compirà 53 anni il prossimo mese di agosto.

Il suo periodo d'oro in carriera è coinciso con l'esperienza a Frosinone, anni in cui ha conquistato ben due promozioni in serie A con i gialloblu ciociari.

Nell'edizione in edicola domani de Il Mattino i dettagli dell'operazione e la cronaca della prima giornata di Ernesto Salvini ad Avellino.