Una brutta vicenda vede coinvolto un giocatore del Sassuolo, attualmente in prestito al Penarol: Nicolas Schiappacasse, come riporta il quotidiano El Pais, sarebbe stato arrestato a Montevideo con l'accusa di possesso d'arma da fuoco - una pistola 9 mm. Il calciatore, fermato dalla Polizia per un normale controllo, si trovava in compagnia di tre amici e si stava dirigendo allo stadio per disputare l'amichevole contro il Nacional al momento del fermo. Schiappacasse, che non appena visti gli agenti avrebbe provato a liberarsi della pistola, si sarebbe giustificato dicendo che doveva consegnarla ad un tifoso fuori dallo stadio. Al momento è in carcere, dove dovrebbe rimanere per almeno 24 ore. Il 23enne attaccante uruguagiano ha un contratto che lo lega al club emiliano di Serie A fino al 2023.