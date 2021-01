Torna il tradizionale appuntamento d’inizio anno con il calciomercato invernale e riparte una delle rubriche più amate dal pubblico di Sky «Calciomercato l'originale», con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella), al via dal 4 gennaio (fino al 1° febbraio) tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno).

Anche in questa edizione, lo studio scenografico ricreerà l’atmosfera di un tipico paesaggio di montagna, con un “caminetto” per conversare degli argomenti più caldi e un “baule” che svelerà di puntata in puntata gli ospiti in collegamento con il programma. Non mancheranno i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, pronti a svelare tutti i retroscena delle trattative in corso.

Annunciata anche la nuova sigla “Stelle di parole nel cielo” come sempre scritta e interpretata dal conduttore-cantautore: “Stelle di parole nel cielo che cantano in coro: non finisce qui! (…) Trascorreremo l’inverno sapendo che un giorno ci ritroveremo a ballare felici”. “Una canzone scritta in questo tempo sospeso che auspica il ritorno alla normalità – sottolinea Bonan – è una canzone di speranza, per cui ho scelto una ritmica brillante e coinvolgente che spero porti nelle case di chi ci segue un po’ di spensieratezza e felicità”.

“Calciomercato l’originale” è un programma scritto e ideato da Alessandro Bonan, insieme a Davide Bucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

