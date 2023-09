Sporting Sala Consilina, 7 reti nel test con il Canosa

Per lo Sporting Sala Consilina prima uscita amichevole davanti al pubblico di casa, nell'occasione è stata presentata ai tifosi anche la scuola calcio Sporting Academy. Dopo la passerella che ha visto sfilare non solo i big della serei A ma anche i piccoli calciatori, si è giocato il test match con il Canosa, compagine di A2 Elite. La sfida è stata per larghi tratti intensa e piacevole, e per oltre metà della prima frazione è rimasta sul filo dell'equilibrio che è stato interrotto al 12' 54" dalla rete dei pugliesi firmata da Boutabouzi, ma in poco più di un minuto il Sala Consilina dapprima pareggia con Grasso, e con il pivot Brunelli, opera il sorpasso e lo stesso Brunelli sigla prima della chiusura del tempo la sua doppieta che manda le squadre al riposo sul 3-1. Nella ripresa i ragazzi del tecnico Fabio Oliva, prendono il largo mettendo a segno altre 4 reti firmate da Volonnino, Teramo per lui una doppietta, e Cutrignelli, per il definitivo 7-1. Sabato ultimo test ad Avellino contro il Sandro Abate.