Ultimo aggiornamento: 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Atalanta torna super e dopo i ko di coppa Italia con la Fiorentina e in campionato contro la Spal umilia il Torino al Grande Torino: 7-0. La squadra di Gasperini ha chiuso il tempo dopo i primi 45' terminati sullo 0-3 grazie ai gol di Ilicic, Gosens e Zapata su rigore. Nella ripresa grandina sul Toro: Ilicic firma la sua tripletta con un gol da centrocampo, poi entra Muriel e sigla una doppietta con l'aiuto di un rigore. Il Torino, stordito, chiude in 9 per le espulsioni di Izzo e Lukic. L'Atalanta almeno per una notte aggancia la Roma al quarto posto a quota 38 punti.