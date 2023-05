Udinese-Napoli, Lovric avverte gli azzurri: «Noi pensiamo solo a vincere»

«Conosciamo la situazione, tutti noi giocatori abbiamo una sola cosa in testa: vogliamo vincere. Non importa se prima la Lazio vincerà o perderà. Vogliamo dare il tutto per vincere giocando davanti ai nostri tifosi». Lo dice a Udinese Tv, intervistato durante il primo maggio, il centrocampista bianconero Sandi Lovric, in vista del match contro il Napoli ospite.

«Non abbiamo giocato bene a Lecce, lo sappiamo e ci dispiace. Ne siamo consapevoli e ora abbiamo due opzioni: o pensiamo ancora alla gara con il Lecce e andiamo ancora più giù di morale, oppure alziamo la testa, impariamo dagli errori e lavoriamo duro per affrontare il Napoli. Non solo il mister, siamo noi stessi in primis ad essere arrabbiati. Sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio».