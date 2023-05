Convegno dei preparatori atletici dedicato al Marine Ventrone

Un panel del convegno The Coach Experience 2023, in programma presso la Fiera di Rimini dall'8 al 10 giugno, sarà dedicato a Gian Piero Ventrone, il preparatore atletico napoletano, allora in forza al Tottenham di Antonio Conte, scomparso il 6 ottobre scorso per un male incurabile.

E' un tributo da parte dei suoi colleghi, a cominciare da un altro napoletano, Eugenio Albarella, che fu compagno di corso di Ventrone a Coverciano.

Ci saranno i ricordi di tecnici e calciatori che hanno lavorato con il Marine, tra i quali Cannavaro, Del Piero, Conte, Stellini, Marocchi, Ferrara, Chiellini, Ancelotti e Capello.