Calcio giovanile, presentato il Trofeo D'Alterio Group con 20 squadre

Tutto pronto per la sesta edizione del torneo internazionale "Trofeo D'Alterio Group", kermesse di calcio giovanile organizzata dall'Asd di Villaricca. La sesta edizione si terrà dal 2 al 5 giugno allo stadio 'Alberto Vallefuoco' di Mugnano. Il 1 giugno è in programma la sfilata delle 20 società partecipanti. I club professionistici e dilettantistici si sfideranno con i classe 2010, con gironi composti da Juventus, Real Casarea, Sassuolo, Genoa, Segato, Roma, Bologna, Sport Village, Empoli, HJK, Napoli, Sampdoria, Udinese, Napoli Nord, Lazio, Milan, Torino, Hellas Verona, Fossano, Pavia. "Complimenti agli organizzatori per la passione e per l'impegno profuso per tanti giovani. Siamo in campo per fare squadra tra le varie componenti federali e regalare giornate indimenticabili a tanti ragazzini, anche attraverso tornei di grande valore, come il Trofeo D'Alterio Group, che è vetrina internazionale. In bocca al lupo a tutti i partecipanti", queste le parole del presidente del Comitato regionale Campania, Carmine Zigarelli.