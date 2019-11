Il Gragnano asfalta il Real Forio

Il Gragnano travolge il Real Forio e fa un bel balzo in avanti in classifica. I gialloblu si impongono sugli isolani per 5-2, protagonisti assoluti capitan Martone e Maiorano autori, entrambi, di una doppietta. Vittoria fondamentale per il Gragnano che sale a quota 17 in classifica lasciando la zona playout, ora distante quattro punti, arrivando allo scontro diretto di domenica al “San Michele” contro il Real Poggiomarino nelle migliori condizioni. Nona sconfitta stagionale per il Real Forio che resta penultimo e domenica affronterà la delicata trasferta in casa della Nuova Napoli Nord fanalino di coda.

Ultimo aggiornamento: 20:38

