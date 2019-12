Il Savoia, impegnato nel campionato di Serie D, attraverso una nota a seguito dell’ufficialità del trasferimento di Francesco Giunta al Grosseto, ha voluto ringrazia il calciatore per gli sforzi profusi in maglia biancoscudata e gli augura le migliori fortune sportive per questa nuova avventura. Un ottimo elemento ingaggiato da una squadra nobile ma che con il Savoia si è contraddistinto per impegno e grandi prestazioni.

