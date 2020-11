Centinaia di T-Shirt donate ai settori giovanili delle squadre della Campania. Le prime arriveranno alle scuole calcio di Procida, di Ischia poi invaderanno tutta la Campania giungendo fino nel basso Lazio, in collaborazione con la scuola calcio di Itri, prima di sbarcare in tutta Italia. «Il vostro sorriso è più forte del Covid». È iniziativa di un imprenditore casertano, Arcangelo Purgato, in collaborazione con Massimo Sparnelli, da sempre vicino al mondo del calcio dilettantistico campano e non solo. L’emergenza coronavirus ha bloccato, infatti, l’attività agonistica nel campo giovanile e le società sportive sono in mezzo all’incertezza riguardo i tempi per la ripresa dell’attività e più che altro con le problematiche legate alla programmazione del futuro. In questo scenario di incertezza e preoccupazione l’ ingegnere Arcangelo Purgato lancia un messaggio di speranza: «Il vostro sorriso è più forte del Covid». «Lo sport insegna importanti valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri, rispetto degli altri, modestia, comunicazione, leadership, capacità di affrontare i problemi, ma anche interdipendenza - dice Purgato - Competizione significa gareggiare, confrontarsi e misurarsi con gli altri, per cui rispetto “si” dell’avversario ma riuscire a vincerlo e superarlo sempre con un grande senso di etica sportiva».

“Il vostro sorriso è più forte del Covid” vuole essere un incitamento al sano gioco di squadra, condito da grandi sorrisi, per riuscire a dare finalmente un calcio al virus. Le maglie saranno distribuite

