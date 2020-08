Ultimo aggiornamento: 15:36

Ferragosto infarinato. Pizza, maglia nuova e serie A. Prova a cimentarsi con l'impasto. Dal forno, pero', esce una margherita speciale. Incuriosita, la giocatrice del Napoli femminile tenta di carpire i segreti del tipico piatto e si affida alle mani sapienti del pizzaiolo. Il risultato è inaspettato.Campeggia in bella mostra sulla divisa azzurra il logo di Caputo - Il Mulino, mentre sui pantaloncini quello di Sideralba SpA, l'azienda della famiglia Rapullino, da sempre vicino al club partenopeo. Riconfermato Jaked, lo sponsor tecnico.In casa Napoli fervono i preparativi in vista del debutto contro il Bari. Il tecnico Giuseppe Marino ha già in mente la formazione da mandare in campo contro le pugliesi nel derby del Sud.