La maglia azzurra, la sciarpa logata e la Coppa Italia in bella mostra. E sullo sfondo la parete celebrativa dei 24 successi consecutivi che hanno contrassegnato l’inarrestabile cavalcata in serie A. L’assessore allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, ha incontrato il presidente e il capitano del Napoli Futsal, Serafino e Fernando Perugino. Impianti, progetti sportivi e non solo, scenari presenti e futuri i temi della cordiale e proficua conversazione presso gli studi della Frontiers Records, in via Gonzaga, a Fuorigrotta.

«Siamo ben felici di aver conosciuto una persona che ha voglia di essere vicina alla nostra idea di sport, che abbraccia valori importanti dal 2012», spiega entusiasta il patron Perugino, che ha illustrato con dovizia di particolari il percorso della sua creatura, ormai indiscussa protagonista sul parquet a livello nazionale. Con un sogno nel cuore. «Fare del PalaBarbuto una struttura polivalente, in grado di poter ospitare il futsal, la scherma, la pallavolo, la pallamano e altre discipline a cinque cerchi». Promuovere il territorio con l’intento di «creare una vera cittadella dello sport, finalizzata alla aggregazione sociale e alla crescita sana dei giovani».

Il Napoli Futsal sogna in grande e sogna di avere una casa nel centro cittadino, un quartier generale proprio dove è nata questa avvincente avventura sportiva: Fuorigrotta. E’ un desiderio che il presidente Perugino coltiva da sempre: vedere la squadra della città misurarsi in un contesto adeguato. Poter disporre di una sede in pianta stabile consentirebbe al club azzurro di programmare senza affanni i prossimi impegni sportivi ed ospitare rassegne internazionali, che darebbero certamente lustro a Napoli e alla Campania. Capitan Fernando Perugino e compagni giocano le gare interne al Centro Sportivo Cercola, struttura riqualificata in occasione delle Universiadi 2019.

«Ho riscontrato grande sensibilità e determinazione nella personalità dell’esponente della Giunta Manfredi. Sentire la concreta vicinanza della nuova Amministrazione comunale e dell’assessore Ferrante è per noi motivo di grande orgoglio», conclude Perugino, invitando il gradito ospite al derby della prossima settimana con il Real San Giuseppe.

«Ho conosciuto la splendida ed entusiasmante realtà del Napoli Futsal, simbolo emblematico di quanto la creatività e passione sportiva dei napoletani sia capace di scalare vette altissime e competere per titoli nazionali», dichiara Ferrante. «Sabato 7 maggio sarò in tribuna in occasione della sfida con il Real San Giuseppe a tifare per un sogno comune, nella speranza di poter festeggiare presto assieme a tutta la squadra», conclude l’assessore allo sport del Comune di Napoli, mostrando vivo interesse e attenzione sincera al Napoli Futsal.