Napoli United, girone d'andata super e Maradona jr fa festa: «Gran lavoro»

Girone d'andata chiuso alla grande dal Napoli United, che si è imposto (2-1) anche sul campo del Neapolis. È il quarto risultato utile per la squadra di Maradona junior, terza in graduatoria. Un successo firmato Lautaro Schinnea-Giordano. Mercoledì la compagine multietnica sfiderà in Coppa il San Marzano, squadre tra le più competitive del campionato di Eccellenza.

Fine del girone d'andata, dunque, e tempo di bilanci per il tecnico Diego Maradona junior: «Abbiamo fatto una bella gara, soprattutto nel primo tempo - spiega il trainer del Napoli United - Sono soddisfatto dell'ottimo girone d'andata». C'è anche una nota stonata rilevata dal tecnico: «Chi è entrato nella ripresa ha giocato con sufficienza. Questo mi fa pensare che alcuni cambi non si possono fare».