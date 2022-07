Napoli United, doppio colpo in attacco: arrivano Arciello e Guillari

Napoli United già scatenato sul mercato. La società multietnica ha annunciato l'acquisto di due attaccanti, Manuel Guillari e Luciano Arciello. Un doppio rinforzo per il reparto avanzato.Manuel Guillari, punta centrale classe '97, napoletano doc, ha disputato l'ultima stagione con la maglia dell'Angri. In precedenza ha militato con il Paternò in serie D. Tra le esperienze anche quelle con Aversa Normanna, Costa Amalfi, Pianura e Puteolana. Luciano Arciello, invece, attaccante classe '98, napoletano del Rione Sanità, proviene dall'Audax Cervinara. Arciello ha disputato campionati in D con la Frattese e con l’Ercolanese.