Napoli United, salutano gli argentini Navarrete e Schinnea: arriva La Montagna

Navarrete e Lautaro Schinnea, i due argentini più rappresentativi della squadra, salutano il Napoli United. La compagine di Maradona junior non potrà avvalersi, nelle prossime settimane, dell'apporto dei due attaccanti, che hanno accettato proposte da società di categoria superiore. Navarrete, in particolare, è sbarcato a Malta per disputare il campionato di massima serie. La compagine presieduta da Antonio Gargiulo ha intanto annunciato l'acquisto di Giuseppe La Montagna (nella foto), duttile centrocampista classe 1992, che ha vestito in passato le maglie di San Marzano, Mondragone, Pomigliano, Turris, Casalnuovo, Puteolana e Palmese.

