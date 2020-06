Soltanto una settimana prima Egidio Pirozzi era stato uno dei protagonisti nella passerella per i festeggiamenti della storica promozione in serie D della Polisportiva Santa Maria, a sorpresa ma non troppo considerato che il tecnico ebolitano, ha sempre guidato team di vertice, è arrivato in modo consensuale con la società giallorossa il divorzio. Una separazione consensuale come l'ha definita il presidente Francesco Tavassi, che nel ricordare i tanti successi ottenuti nelle tre stagioni vissute insieme, ha ringraziato Pirozzi, confermando che «la stima e l'affetto per il tecnico restano immutate, certo che con le sue capacità sarà in grado di ottenere risultati prestigiosi anche in altre realtà». Lo stesso trainer ha usato parole gentili nei confronti del massimo dirigente giallorosso: «Ringrazio Tavassi per i tre anni meravgliosi culminati con due promozioni. Ho vissuto emozioni forti a Santa Maria Castellabate, e dopo aver deciso di comune accordo di interrompere il rapporto, posso affermare che nessuno potrà scalfire quanto di buono è stato fatto e che rimmarrò sempre il primo tifoso di questo club».



Intanto la società con il dg Guariglia, è al lavoro per trovare il sostituto. L'annuncio è previsto nel giro di un paio di giorni. Tra i papabili Esposito, Ferullo e Serrapica. © RIPRODUZIONE RISERVATA