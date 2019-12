«E' troppo presto» per parlare di Lewis Hamilton in Ferrari, ma la risposta di Mattia Binotto sulla clamorosa voce che vuole l'inglese della Mercedes al volante della Rossa dal 2021 è più di un'indicazione. «Credo che stiamo appena parlando del 2020, è finito il 2019. Ora siamo tutti concentrati sul 2020, che è la cosa più importante», ha detto a Sky il team principal della scuderia di Maranello, dopo il Gp di Abu Dahbi, non chiudendo dunque la porta all'ingaggio del campione del mondo. Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA