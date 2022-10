Max Verstappen se l’è cavata con una reprimenda per l’episodio che lo ha visto protagonista nelle qualifiche di Suzuka. Dopo aver ascoltato sia il pilota olandese sia Lando Norris, costretto ad una manovra evasiva per evitare il rivale, la FIA ha diffuso una nota nella quale ha scongiurato una penalità per il leader del mondiale, che dunque domani potrà mantenere la prima posizione sulla griglia di partenza e scattare davanti a tutti.



Nella nota si legge che Verstappen era stato avvertito dal muretto Red Bull della presenza di Carlos Sainz e Norris alle sue spalle e ha deciso di accelerare proprio mentre quest’ultimo ha tentato di scavalcarlo, violando il gentleman agreement tra piloti che non vorrebbe sorpassi nell’ultimo settore del circuito nel giro di lancio. Quando Verstappen è andato ad accelerare, le ruote posteriori, ancora non in temperatura, hanno slittato e l’olandese per un momento ha perso il controllo, scartando verso sinistra.Nonostante Norris abbia dichiarato ai commissari che si è trattato solo di uno sfortunato episodio, questi hanno comunque dato la colpa a Verstappen, in quanto è responsabilità del pilota mantenere il controllo della vettura. Tuttavia, si legge sempre nella nota della FIA, dal momento che tutti i precedenti episodi simili sono stati risolti con una reprimenda, anche in questo caso Verstappen se l’è cavata senza una penalità.