GP Bahrain, la diretta: Leclerc all'assalto di Verstappen, che parte dalla pole. Russell-Sainz in seconda fila

Ottenere il miglior tempo delle tre frazioni della qualifica, ma ritrovarsi secondo. Una vera beffa per Charles Leclerc e per la Ferrari che nella decisiva Q3 si sono visti battere dalla Red Bull-Honda di Max Verstappen. Leclerc infatti, nella sessione finale, non ha ripetuto il tempo della Q2 che lo avrebbe proiettato in pole. Dunque, la Ferrari benché amareggiata, può dirsi soddisfatta dal rendimento della SF-24 che si è subito portata al livello della temuta RB20 progettata da Adrian Newey.

Verstappen e Leclerc si divideranno la prima fila, tutto da scoprire come sarà il rendimento in gara delle due monoposto e il relativo consumo delle gomme. Lo sapremo a breve. Intanto, attenzione anche alla Mercedes, terza con George Russell, mentre Carlos Sainz, quarto con la seconda Ferrari, è pronto a dire la sua.