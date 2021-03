Max Verstappen domina le prove libere in Bahrain. È infatti il pilota belga-olandese ad aver fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, la prima prova del mondiale di Formula 1 sul circuito di Sakhir. A bordo della sua Red Bull, Verstappen ha chiuso con un tempo di 1:31:394 davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas a +0.298 e a +0.503 dalla McLaren di Lando Norris. Quarto tempo per l'altra Stella d'Argento, Lewis Hamilton (+0.527) che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc (+0.599).

Scatta il Mondiale, Verstappen sfida il Re Nero. Ferrari, la rivincita può attendere ma vietate le brutte figure

Ottavo tempo per l'altra Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (+0.972), mentre è decima l'Alfa Romeo del pilota italiano Antonio Giovinazzi (+1.392). Dodicesima la Aston Martin dell'ex Ferrari Sebastian Vettel (+1.763) e sedicesimo l'altro ex di Maranello, in questa stagione con la Alpine-Renault, Fernando Alonso (+2.733). Maglia nera per il giovane Mick Schumacher: il figlio del sette volte iridato Michael Schumacher non è andato oltre il penultimo tempo, con la sua Haas.

Aston Martin ritorna in Formula 1 con la AMR21