Arriva una sanzione per Max Verstappen dopo l'incidente causato al Gran Premio di Monza e che ha visto coinvolto anche la Mercedes di Lewis Hamilton. I commissari di gara avevano rimandato al post-gara la decisione sul da farsi, e dopo quasi tre ore dalla fine della gara hanno comminato al 23enne della Red Bull una penalità di tre posizioni, da scontare al prossimo Gran Premio di Russia - che si disputerà nell'Autodromo di Sochi - dopo le qualifiche del sabato.

La replica di Horner

Poco dopo è arrivato il commento deluso di Christian Horner, team manager della scuderia austriaca: «Tra Verstappen e Hamilton è stato un solo incidente di corsa. Siamo dispiaciuti per la penalità di tre posizioni in griglia in Russia ma accettiamo la decisione dei commissari», il laconico commento del 47enne britannico.